Napoli e Frattamaggiore, raffica di controlli e sanzioni in strada

Servizio straordinario di controllo in piazza Calenda e in via Pietro Colletta e in via Forcella a Napoli, dove gli agenti hanno identificato 45 persone e controllato 39 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo. Contestate 35 violazioni del codice della strada per guida senza patente e senza documenti di circolazione, per mancanza di copertura assicurativa, per aver adibito un veicolo in circolazione di prova a uso diverso e per sosta vietata. Non solo. I poliziotti hanno denunciato 2 persone per guida senza patente che hanno reiterato la violazione nel biennio e rimosso 2 veicoli in divieto di sosta.

Sempre a Napoli, in via Miranda, della Valle, Paolillo, in via de Meis, in via Fellapane, in via del Salice, sequestrate 24 autovetture e 18 tra ciclomotori e motocicli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa. Frattamaggiore, invece, in piazza San Maurizio e in piazza Atella e via Turati, in via Cavalieri di Vittorio Veneto e in via Giovanni XXIII, nel corso dell’attività di controllo, sono state identificate 103 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllati 61 veicoli.