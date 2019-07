CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Luglio 2019, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2019 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La folla è tanta, come l'attesa sotto il sole cocente di luglio. Al Beverello, quando attracca l'aliscafo, intorno ai gates si formano code di centinaia di persone tra turisti e napoletani in partenza per le isole. Sudano e sorridono: l'attesa è addolcita dal giorno di vacanza imminente. Finita la coda si sale finalmente a bordo, dove «è tutto pieno come hanno spiegato ieri dalla biglietteria Snav non abbiamo nemmeno più un posto disponibile, anche se le compagnie fanno partire aliscafi ogni mezz'ora». In tanti scoprono il caos solo dopo essere arrivati nei pressi degli imbarchi. «Biglietti finiti», rispondono ai botteghini. Qui, in questo stato di sold out totale, spuntano anche «i bagarini dell'aliscafo», la nuova moda dell'estate 2019. «Se volete partire prima vi vendo io il biglietto», dicono avvicinando i vacanzieri. Proposta «sottobanco» ovviamente a prezzo maggiorato rispetto a quello della biglietteria.