La compagnia aerea easyJet ha annunciato un nuovo collegamento internazionale dall'Aeroporto Internazionale di Napoli. A partire dal 29 ottobre sarà attivo il volo Napoli-Hurghada, località egiziana sul Mar Rosso di grande richiamo turistico, già disponibile sul sito easyJet.com, sull'app mobile e sui canali GDS. easyJet aumenta così l'offerta di destinazioni leisure dal capoluogo campano grazie al nuovo collegamento che sarà operativo con una frequenza bisettimanale, il martedì e il sabato. Il nuovo volo rappresenta un ulteriore ampliamento dell'offerta per i passeggeri campani ma non solo, sempre più connessi con le destinazioni internazionali del network. Presente presso lo scalo dal 2000, ad oggi easyJet ha trasportato da e per Napoli oltre 12 milioni di passeggeri, incrementando ogni anno la connettività di Napoli con il resto della penisola e con l'Europa. Da Capodichino, infatti, easyJet offre ai propri passeggeri 44 collegamenti nazionali ed internazionali, garantendo molteplici soluzioni di viaggio, con 3,6 milioni di posti offerti nell'anno fiscale 2018. Per quest'anno la compagnia prevede un'ulteriore crescita del 18%, confermando la continuità degli investimenti attraverso un numero maggiore di posti in vendita e l'allargamento del ventaglio di destinazioni servite.

Martedì 9 Luglio 2019, 15:36

