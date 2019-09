«Napoli è una carta sporca, non serve nasconderlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 8 Settembre 2019, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 09:09

Se racconti un problema diventi tu il problema. C'è una strana maledizione a Napoli, e colpisce chi si ostina a guardare. Non importa che quello che si racconta sia documentato e oggettivo: c'è la colpa di dirlo. Mostri foto dello sfregio: strade dissestate, giardini abbandonati, monumenti dimenticati. Ma sbagli. Bisogna voltare lo sguardo verso il panorama, ignorare degrado, disservizi, scempi, essere generosi e comprensivi verso l'inevitabile e dire il buono, il bello, il simpatico. Così si ama Napoli, parlandone bene. E chi racconta i problemi, vuole male alla città. Ma è proprio vero? «Io ai miei studenti dice Antonio Pescapè, docente di Ingegneria informatica alla Federico II e direttore della Digital Academy spiego sempre che prima del problem solving c'è il problem setting. Siamo sempre tutti tesi a cercare soluzioni. Ma non ci sono soluzioni se non analizziamo e capiamo il problema. È una colossale sciocchezza, quella di non voler parlare dei problemi. La denuncia civile è atto di cittadinanza attiva. Occultare i problemi e parlare della bellezza serve invece alla propaganda».