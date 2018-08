Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:19

Doppio disagio per i passeggeri Easyjet: la compagna inglese ha cancellare il volo U24897 da Napoli-Capodichino a Bologna delle 19.25 di martedì 21 agosto e il successivo volo U24898 da Bologna a Napoli, schedulato per le 21.25. A dare notizia dell'accaduto è EasyRimborso, l'azienda leader in Italia in ambito di rimborsi per disservizi aerei.