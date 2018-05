Venerdì 25 Maggio 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i programmi dei prossimi tre anni dell'Eav c'è l'estensione «del modello 'adotta una stazione' in corso a Castello di Cisterna ad altre trenta stazioni, perché non abbiamo la possibiltà finanziaria di gestire 160 stazioni in Campania». Lo ha detto il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio a margine degli stati generali dei trasporti in Campania in corso alla Stazione Marittima di Napoli. «O affidiamo - ha aggiunto De Gregorio - a degli esercenti sul posto le stazioni con questo questo modello, che secondo me può funzionare molto bene, oppure qualcuna la dovremo chiudere e questo troverebbe resistenze sui territori, ma non vogliamo fare queste scelte. Però deve essere chiaro che le stazioni non sono dell'Eav ma della cittadinanza». Il modello in corso di sperimentazione a Castello di Cisterna prevede una convenzione «fatta con una gara - spiega De Gregorio - con un gestore che distribuisce anche i biglietti, apre e chiude la stazione. Sta funzionando e ora vogliamo portarla avanti in altre 30 stazioni».