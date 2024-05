Napoli, ecco il nuovo logo di Palazzo Reale: «Ispirato a Piazza del Plebiscito»

Palazzo Reale si rifà il look. È stato presentato stasera, all’interno della serata inaugurale del primo “European Design Festival” organizzato a Napoli, il nuovo marchio dell’istituzione napoletana. Il bando per sceglierlo è partito lo scorso gennaio. Sono arrivate ben 218 candidature. Cinque di queste sono arrivate in finale e a vincere è stato un team napoletano capitanato da Francesca Pavese e composto da Vito Della Speranza, Francesca Cuomo e Ciro Esposito. Il marchio, in due parti, richiamano la “r” di Reale e la “n” di Napoli. Ai vincitori è stato assegnato un premio di 15mila euro. Al secondo posto lo Studio FM, al terzo Miguel Palmeiro Designer, quarta Giuditta Valentina Gentile e quinto Stefano Tonti.

«Il progetto di ricostruzione dell’identità del Palazzo Reale di Napoli, ‒ ha affermato il direttore del Palazzo, Mario Epifani ‒ è stato il nostro primo obiettivo fin dall’avvio del museo autonomo nel 2020.

Con la nuova identità visiva lavoriamo al recupero dell’immagine di una grande residenza reale che è non solo un museo, ma una sede complessa, collegata alla Biblioteca Nazionale e al Teatro di San Carlo, nonché un luogo simbolico per la città. È nostro interesse dare la massima evidenza ai tesori che il Palazzo accoglie, ma anche favorire ogni possibile connessione con le altre residenze reali, italiane ed europee, che hanno la medesima esigenza di adeguare gli spazi di quelle che un tempo erano sedi del potere e della corte alle necessità di un museo moderno. Allo stesso tempo intendiamo valorizzare lo strettissimo legame del Palazzo con la città, in quanto luogo di ritrovo e di eventi».

«Dietro questo simbolo emblematico, ‒ ha aggiunto Francesca Pavese ‒ si celano un’idea audace e un legame intramontabile. Ci siamo ispirati alla sinuosa geometria della Piazza del Plebiscito e alla maestosa struttura squadrata del palazzo. È proprio lì, nell’unione di questi elementi, che nasce il segno distintivo. Le linee si estendono, si intrecciano, in un abbraccio che evoca non solo la storia, ma anche il futuro».

«È la prima volta il Palazzo Reale di Napoli bandisce un concorso per la creazione del proprio brand ‒ ha dichiarato l’architetto Almerinda Padricelli ‒ attraverso l’elaborazione di un logo e del sistema di identità visiva. Un successo per il numero di domande di partecipazione e per la qualità delle proposte dei finalisti dei quali abbiamo dovuto valutare l’originalità, la coerenza tra il segno grafico del marchio e logotipo e l’intero sistema d’identità visiva, ma anche la riconoscibilità e l efficacia comunicativa dei vari elementi proposti e la flessibilità e versatilità d’uso su supporti analogici e digitali».

​«Ancora una volta abbiamo avuto conferma dell’importanza di una buona gestione nella messa a bando di servizi dedicati al design della comunicazione visiva ‒ ha concluso il Presidente nazionale AIAP Marco Tortoioli Ricci ‒ e in particolare al progetto di brand importanti come questo. Troppo spesso vediamo infatti come nelle politiche di affermazione strategica delle nostre maggiori istituzioni culturali, venga affidato a semplici concorsi di idee senza considerare l’importanza del livello di professionalità e senza comporre commissioni che sappiano valutare in modo competente la complessità delle variabili che un progetto complesso deve poter coprire».