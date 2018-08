Napoli, Edenlandia aperta ma le giostre storiche sono chiuse: «Solo a settembre». E i fan si dividono

Martedì 7 Agosto 2018, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2018 09:14

Il parco giochi di Edenlandia ha riaperto al pubblico da poco più di dieci giorni, tra entusiasmi e tante aspettative. Alla voglia di rivivere una delle aree storiche e dedicate allo svago della città di Napoli, si è accompagnato il rammarico per l’inatteso stop delle giostre storiche. Una riapertura insomma che sui social ha scatenato diverse critiche alimentate dalla delusione di chi l’Edenlandia la ricordava “completa”.«Ci spiace per questa riapertura a metà» spiegano i ragazzi in strada, «ma speriamo che presto tutte quelle vecchie attrazioni ormai ristrutturate possano tornare a farci divertire. E’ importante che il parco torni a funzionare al cento per cento e ci auguriamo che al più presto sia così».Un “rallentamento” questo che – a quanto fanno sapere dal parco – è dovuto anche dall’attesa dell’ultima visita della commissione prefettizia che deve dare il suo avallo all’agibilità delle giostre, per la sicurezza dei clienti e degli operatori. Visita questa che sarà effettuata il prossimo mese. Solo in quella data, a quanto sembra, sarà possibile far funzionare il parco a “pieno regime”.«Capiamo lo stato d’animo dei nostri clienti» replica l’amministratore unico di Edenlandia Gianluca Vorzillo, «e ci rendiamo conto che da un lato possono essere scontenti per la mancanza delle giostre storiche. Allo stesso tempo però, siamo certi della loro contentezza per questa riapertura. Il parco ormai procede bene e sino ad oggi abbiamo sfiorato le trentacinque mila presenze. Siamo in attesa della commissione prefettizia che ci ha dato un ulteriore appuntamento per il mese di Settembre e prima di quella data non possiamo fare altro che attendere. Solo allora avremo il loro benestare per la riapertura di tutte quelle attrazioni che sono nel cuore e nella mente dei napoletani. Intanto però, soprattutto per questo periodo estivo invitiamo tutti a prendere parte alla serie di eventi che promuoveremo e che serviranno a ridare il sorriso alle famiglie della nostra città che già dal primo giorno di riapertura ci stanno mostrando tutto il loro apprezzamento e la loro vicinanza».