Edenlandia, Minopoli replica ai sindacati: «Tra Mostra e Comune totale sintonia»

Intorno al destino di Edenlandia, la disputa continua: «Desidero precisare, nella mia qualità di presidente di Mostra d'Oltremare, che la ricostruzione non corrisponde alle mie personali convinzioni e al sentimento di Mostra tutta». Con queste parole, Remo Minopoli, alla guida dello spazio fieristico partenopeo dal 30 dicembre scorso, replica alle accuse delle sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil, che - dopo essersi dette «profondamente deluse» dall’esito del faccia a faccia in videoconferenza di mercoledì scorso tra New Edenlandia, Mostra, Comune di Napoli e sindacati sulla crisi del parco dei divertimenti - avevano sottolineato con toni duri la spaccatura emersa nel corso del confronto tra l’amministrazione comunale e la sua partecipata.

«La cosa più grave – scrivevano i rappresentanti dei lavoratori - è la posizione della Mostra d'Oltremare, che ha accusato sindacati e lavoratori di aver fatto perdere tempo all'azienda. Addirittura, il neo presidente della Mostra, Minopoli, si è detto "comprensivo nei riguardi dell'azienda”, che in questi anni non sarebbe stata “messa in condizione di realizzare il suo progetto". Posizione diametralmente opposta rispetto a quella del Comune di Napoli, che per bocca dell’assessore al Lavoro Buonanno ha detto di non accettare il comportamento dell’azienda sia per quanto riguarda le spettanze non corrisposte ai lavoratori che per la mancata realizzazione del progetto e degli investimenti promessi».



Un resoconto dei fatti che Minopoli smentisce: «Non è stato attuato nessun trattamento di favore nei confronti dell'azienda che opera sul terreno di Mostra; né è fondato affermare che le posizioni da me espresse siano state “diametralmente opposte a quella espressa dall’assessore Buonanno”», puntualizza il presidente della Mostra. E assicura: «La Mostra d‘Oltremare e il Comune di Napoli sono impegnati quotidianamente, insieme ed in totale sintonia, nel tentativo di tutelare in primis i lavoratori ed il loro diritto a percepire le retribuzioni».





