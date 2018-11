CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 29 Novembre 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermi per guasto al deposito di Cavalleggeri 6 nuovi pullman su 10 dell’Anm. Non hanno resistito un mese sulle strade di Napoli i Citymood comprati dal Comune. Ultimo modello, con wifi, sensori e aria condizionata, ma, secondo alcuni autisti che li hanno provati, col pianale troppo basso e le ruote troppo spostate verso il centro. Poco consoni alle strade di Napoli, città collinare, con molti sali-scendi, senza contare buche e dossi. Uno in particolare, quello del rione Monterosa tra Scampia e Secondigliano, si è rivelato fatale per i nuovi mezzi. Urti a go-go e coppa dell’olio spaccata per uno dei bus. Altri 5 sono rimasti fermi in questi giorni per il cablaggio.