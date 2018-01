Riello: «L'egemonia culturale è in mano ai delinquenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Gennaio 2018, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parla di una «frattura culturale» evidente in seno alla cittadinanza napoletana. Una spaccatura tra «galantuomini» e «delinquenti», a partire da un punto dolente: «L'egemonia culturale a Napoli è saldamente nelle mani dei delinquenti, anche se la maggior parte dei napoletani è rappresentata da galantuomini».È uno dei punti della relazione del pg Luigi Riello, nel corso della cerimonia introduttiva all'anno giudiziario napoletano, in gran parte dedicata proprio al fenomeno della devianza minorile, alla recrudescenza delle baby gang (almeno per quanto riguarda la gravità di alcuni episodi registrati di recente). Ma il giudizio della più alta carica requirente del distretto non è condiviso dal primo cittadino.Egemonia culturale nelle mani dei delinquenti? «Non sono d'accordo - spiega De Magistris a margine della cerimonia - Si tratta di una affermazione «profondamente ingenerosa nei confronti della stragrande maggioranza dei napoletani che ha scelto di riscattare questa comunità, dei napoletani che sono diventati protagonisti del loro destino e che sono le vittime di pochi delinquenti. Oggi l'egemonia culturale a Napoli è fatta delle tante associazioni, dai comitati, dai movimenti sociali. Non vedo una Napoli al capolinea che si deve riscattare, ma una Napoli che si sta già riscattando».