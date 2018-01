Egemonia culturale dei delinquenti, l'ira di de Magistris: «Parole ingenerose»

Sabato 27 Gennaio 2018, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 15:23

«A Napoli l'egemonia culturale è in mano ai delinquenti? Non sono d'accordo». Lo ha detto il sindaco Luigi de Magistris, commentando le dichiarazioni del procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario.«È una affermazione profondamente ingenerosa nei confronti della stragrande maggioranza dei napoletani - ha affermato - che ha scelto di riscattare questa comunità, dei napoletani che sono diventati protagonisti del loro destino e che sono le vittime di pochi delinquenti». «Oggi l'egemonia culturale a Napoli è fatta delle tante associazioni, dai comitati, dai movimenti sociali - ha aggiunto - Non vedo una Napoli al capolinea che si deve riscattare, ma una Napoli che si sta già riscattando».Il sindaco condivide, invece, «l'analisi di tutti gli altri intervenuti, compreso il procuratore generale, secondo i quali quella minoranza, pericolosa, allarmante e da non sottovalutare, dobbiamo sconfiggerla tutti insieme». «Sono il primo a dire che c'è bisogno di più Stato per non interrompere questa rivoluzione culturale che solo noi sappiamo cosa ci costa ogni giorno - ha concluso - Serve il contributo di tutti e probabilmente anche un senso di autocritica da parte di tutti, io lo faccio tutti i giorni».