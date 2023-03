Napoli-Eintracht, scontri tra tifosi: firma e divieto di dimora per due ultras napoletani

Il tribunale del riesame di Napoli ha riformato parzialmente la misura cautelare degli arresti domiciliari emessi nei confronti di due tifosi del Napoli, Antonio Orefice e Diego Iaquinangelo.

I due erano stati arrestati per gli scontri che sono avvenuti in città in occasione della partita di Champions League con l'Eintracht Frankfurt. Il giudice ha disposto per Orifice il divieto di dimora a Napoli e per Iaquinangelo l'obbligo di firma.

I due supporters azzurri sono ritenuti partecipi del gruppo ultras che nei vicoli di piazza del Gesù ha provato ad assaltare i tifosi tedeschi. Restano ancora in carcere i tre ultras del Francoforte: l'udienza è stata programmata per mercoledì 5 aprile.