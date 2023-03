Napoli-Eintracht Francoforte, ancora scontri sul lungomare: petardi e sampietrini, guerriglia urbana

Non si placano gli scontri tra i tifosi nemmeno al termine di Napoli-Eintracht.

Davanti all'hotel Royal sul lungomare, dove erano assiepati i tifosi tedeschi in attesa di essere trasferiti in aeroporto, controllati da un nutrito schieramento delle forze dell'ordine, si è verificato l'assalto di facinorosi partenopei che hanno lanciato sampietrini, petardi e bombe carta.

Scontri anche a via Chiatamone. Le forze dell'ordine hanno quindi usato lacrimogeni e idranti e respinto l'assalto.