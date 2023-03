Napoli-Eintracht Francoforte, tifosi presidiati sul lungomare: ci sono anche 200 ultras dell'Atalanta

Sono giunti ora sul lungomare di Napoli tre nuovi autobus di tifosi tedeschi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte. I pullman hanno portato 150 supporter dall'aeroporto di Capodichino nell'hotel del lungomare di Napoli dove ora in tutto sono circa 600 ora i tifosi presenti, compresi 250 ultras dell'Atalanta storicamente gemellati con l'Eintracht.

Il piano sicurezza è imponente: le poche informazioni acquisite dalla polizia tedesca e una eventuale temuta «caccia all'uomo» da parte degli ultras azzurri tengono in apprensione le forze dell'ordine partenopee delegate a tenere sotto controllo eventuali contatti tra le tifoserie. Ci sono 800 uomini in allerta, sotto controllo anche gli abituali ritrovi dei gruppi ultras, come i Fedayn.

In sostanza, sotto il coordinamento della prefettura, la Questura di Napoli, con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, ha predisposto un servizio di ordine pubblico ad hoc per la gara, finalizzato a evitare gli scontri ventilati anche sui social. Non è escluso che in giornata, possano approdare in città, alla spicciolata, altri gruppi di tifosi dell' Eintracht, ma anche questa eventualità è sotto stretto monitoraggio.