Napoli-Eintracht scontri tifosi, Gip convalida sei arresti su sette

Il gip di Napoli Leda Rossetti ha convalidato l'arresto di sei dei sette ultras - tre del Napoli e tre dell'Eintracht - coinvolti negli scontri avvenuti prima e dopo la gara di Champions League di mercoledì scorso allo stadio Maradona. Non convalidato invece l'arresto per un ultras del Napoli per il quale è stata esclusa la gravità indiziaria. Per quest'ultimo non è stata disposta nessuna misurea cautelare. Convalidato invece l'arresto per i tre tedecshi, che restano tutti in carcere, come anche un ultras del Napoli. Per i restanti due tifosi azzurri invece l'arresto è stato convalidato, ma il giudice ha disposto i domiciliari. Tutti i tifosi del Napoli sono stati difesi dall'avvocato Emilio Coppola. I tedeschi invece dagli avvocati Giovanni Adami, Daniele Tuffali, Simone Bonaldi e Serena Improta. (ANSA).