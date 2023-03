Napoli-Eintracht scontri tra tifosi, la protesta dell'Usb: «Bus fermi stasera fino a fine turno»

La protesta degli autisti dell'Anm era nell'aria. Dopo i bus danneggiati e un autista rimasto ferito l'Usb ha deciso di fermare i mezzi fino alla fine del turno. Una doccia fredda per chi deve rientrare a casa e si trova senza i notturni e gli altri mezzi ma solo con la metropolitanana, la linea 2 delle Fs che ha aggiunto delle corse per il deflusso dallo stadio.

«L'Usb - si legge in un comunicato - a scrivente Organizzazione Sindacale comunica che, in ottemperanza all’art. 2 comma 7 della Legge 146/90, i lavoratori dell’ANM si asterranno dal servizio fino a fine turno del giorno 15.03.23. Pertanto visto il pericolo di una ulteriore guerriglia urbana al termine della partita di calcio Napoli vs Eintracht Francoforte ed in considerazione degli avvenuti gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, ma anche a causa dei gravi danneggiamenti riportati in queste ore ai mezzi aziendali, l’USB evidenzia che in attuazione di quanto previsto dalla Legge 146/90, non si applicheranno le disposizioni in tema di preavviso minimo dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Invitiamo, pertanto, tutti gli autisti dell’ANM a rientrare nei rispettivi depositi di appartenenza».