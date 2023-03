Napoli-Eintracht, il volantino ultras: «Iniziativa per i commercianti di Piazza del Gesù»

Dopo gli scontri in città di Napoli-Eintracht, gli ultras azzurri non hanno perso tempo a farsi sentire. Striscioni e volantini sono stati sparsi per la città, l'ultimo in queste ore: «Ci troviamo ancora una volta soli a difendere ed aiutare concretamente la nostra città. Al di là dello squallido teatrino andato in onda dopo Napoli-Francoforte in prefettura e sui giornali, con la partecipazione di un presidente con deliri di onnipotenza e questore, prefetto e sindaco che, in evidente stato di imbarazzo, non hanno fatto altro che accusare altri dei loro errori. Resta un dato: nessuno di loro si è impegnato nel supportare i commercianti di Piazza del Gesù, danneggiati proprio dalla loro ineficienza» si legge con tanto di attacco a De Laurentiis.

E poi l'iniziativa annunciata: «Ci pensiamo ancora una volta noi ultras perché quando diciamo “Napoli siamo noi” non è solo uno slogan a vuoto! Pertanto invitiamo tutti i tifosi del Napoli e di Napoli venerdì 24 marzo dalle 20:00 a comprare una bibita presso quei bar a cui è stato arrecato danno. Ci troverete là, nel cuore della nostra città a fare qualcosa di concreto. Le chiacchiere, i giudizi e le volgarità le lasciamo ad altri. Napoli siamo noi!»