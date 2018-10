CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 08:39

Due liste in campo per la guida della camera penale di Napoli. Dopo quattro anni si torna a un confronto tra penalisti, rush elettorale intenso, vista l'autorevolezza dei rappresentanti dei due schieramenti in campo. Dopo mesi di studio neanche tanto velato, tocca all'avvocato Bruno Botti lanciare la sfida, ufficializzando una lista che si pone in segno di discontinuità rispetto ai quattro anni di presidenza di Attilio Belloni.Piazza Cenni, ieri mattina alle 12, camera penale gremita per ascoltare il programma Botti. Manca il presidente in carica, non ci sono gli esponenti della lista dell'avvocato Ermanno Carnevale, candidata a rappresentare invece la linea di continuità con il lavoro svolto dallo stesso direttivo Belloni. A metà novembre si vota, il duello Botti-Carnevale ha inizio, partendo da un presupposto: tutti i candidati sottolineano la stima verso i propri avversari alle urne. Ma torniamo alla riunione di ieri. Si inizia con una stoccata polemica, quando non si trova il microfono (che poi verrà reperito in un secondo momento): «Gli attuali padroni di casa non sanno dove sia il microfono - dice l'avvocato Botti -, in linea di massima se ti ospito a casa mia almeno un caffè te lo offro».Poi si entra nel merito: la nuova lista nasce anche grazie al confronto voluto da un altro «senatore» di piazza Cenni, vale a dire Michele Cerabona (oggi membro laico del nuovo Csm), come spiega lo stesso candidato presidente: «Cerabona organizzò una prima riunione all'hotel Alabardieri, dove convocò persone interessate al rinnovamento della camera penale; nello stesso tempo, e in modo autonomo, era nata l'iniziativa mia e del collega Stefano Montone».