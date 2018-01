Napoli, emergenza alcol per i giovani: «Mix di fatale liquori, colpa dei genitori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Gennaio 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 09:43

Dilaga l'abuso di alcol tra i giovani, un fenomeno trasversale a tutte le fasce sociali. L'ennesimo allarme, ormai quotidiano, scatta con i festeggiamenti di Capodanno. Sono 20 i casi di coma etilico registrati al pronto soccorso del Cardarelli nella notte di San Silvestro. «Tutti giovani con meno di 20 anni, alcuni di soli 15, 16 anni - avverte Fiorella Paladino, responsabile dell'unità di Osservazione intensiva del pronto soccorso del Cardarelli - un afflusso diventato stabile nei fine settimana, soprattutto il venerdì e il sabato sera, che allarma per la grave sottovalutazione dei danni e che investe le istituzioni deputate alla prevenzione ma anche le famiglie, che assumono spesso un atteggiamento giustificazionista».«Sicuramente il consumo smodato, lo sballo da alcol, sta diventando una consuetudine, una insana moda in netta crescita tra gli adolescenti».«Tanti, tutti i venerdì e sabato sera».«Si tratta spesso minori che non hanno alcuna idea del disastro che avviene sul loro acerbo organismo. Studenti di buona famiglia, senza particolari problemi alle spalle, se non il disagio tipico legato alla loro età, ma abituati a consumare liquori più di vino e birra, soprattutto nei fine settimana. Si riuniscono tra amici a casa di qualcuno dove non siano presenti i genitori e bevono e fumano. Fino a farsi male».«Non si tratta di bevute occasionali, della sbornia di una notte, che pure può essere molto pericolosa. Ma di una abitudine che alla lunga porta alla cirrosi epatica, a danni al cervello e ad altri organi. Tra l'altro i giovani, con un metabolismo epatico ancora non maturo, sono maggiormente soggetti al coma etilico».«È frequente che questi ragazzini giungano in ospedale a causa degli effetti collaterali delle grandi bevute. Come espressione massima accusano vomito, svenimenti, fino al coma etilico».«Bisogna prendere consapevolezze del problema, investire le istituzioni, gli enti educativi, la scuola, le associazioni che lavorano con i giovani. E poi c'è il ruolo primario delle famiglie, che sono assenti o, quando presenti, sottovalutano in maniera inspiegabile il grave rischio per la salute dei loro ragazzi».