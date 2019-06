«Il Vomero come Gomorra: spari a salve tra la folla, viviamo sotto assedio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 3 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Scarlatti si sveglia presto. I residenti sono in strada per commentare l'assurda nottata dei colpi a salve, delle scene di panico, del fuggi fuggi, dei tavolini divelti, e della stessa frase ripetuta come un mantra: «Meno male che non si è fatto male nessuno». Perché quanto accaduto sabato dopo le 23 in piena isola pedonale, all'incrocio con via Merliani, poteva provocare molto di più del semplice spavento. Nella zona come ogni week-end ci sono centinaia di giovanissimi che fanno la spola con il McDonald's, all'improvviso si avvertono tre colpi di pistola in rapida successione, abbastanza per far piombare la zona nel caos, con la fuga in tutte le direzioni di giovani e famiglie. La folla si disperde, mentre intervengono i carabinieri della compagnia Vomero guidati dal maggiore Luca Mercadante: i colpi erano a salve. Le forze dell'ordine in giornata raccoglieranno le immagini di videosorveglianza delle attività commerciali della zona per cercare elementi utili per l'individuazione dei soggetti che si sono resi protagonisti del gesto scellerato. Gli impianti di sorveglianza cittadina, invece, in quel punto sono in avaria.