Martedì 24 Luglio 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 08:32

Occorreranno almeno otto anni per liberarsi definitivamente delle balle accumulate durante l'emergenza dei rifiuti in Campania. I conti sono semplici: partita la gara bisognerà realizzare i 2 impianti programmati dalla Regione. Questi, quando saranno finalmente realizzati, divoreranno ogni anno 600mila tonnellate di spazzatura incelofanata. In sei anni dovrebbero sparire tre milioni e 600mila tonnellate di rifiuti. Altre ottocentomila dovrebbero essere portate fuori regione grazie alle gare già assegnate, ma i trasferimenti procedono a rilento. Tempi lunghi, legati, però, all'enorme quantità di spazzatura accumulata, e alle esigenze di un mercato sempre meno ricettivo.Gli impianti previsti sono due e saranno appaltati con la procedura comparativa con negoziazione prevista dall'articolo 62 del decreto 50 del 2016. Una formula che ha già ricevuto il via libera dell'Anac e prevede un avviso pubblico al quale le ditte interessate risponderanno entro 30 giorni chiedendo di essere invitate a partecipare alla gara. Poi da via Santa Lucia partiranno le lettere di invito e le imprese avranno trenta giorni per presentare la propria offerta A quel punto, se saranno arrivate più proposte, è prevista un ulteriore fase di confronto che si concluderà con l'aggiudicazione.