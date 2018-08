Emergenza roghi a Napoli, il rischio (nascosto) dei depositi abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 12:00

I laboratori sono sparsi tra le strade del centro, nella periferia cedono il passo alle fabbriche di piccole e medie dimensioni. I depositi, invece, possono sorgere ovunque: dai quartieri del centro storico a quelli più lontani. Una ipotetica mappa comprenderebbe una miriade di puntini che, senza soluzione di continuità, vanno da un capo all'altro della città. Non è però il caso di fare allarmismi: si tratta di aziende potenzialmente pericolose, ma che vengono continuamente monitorate dai Vigili del Fuoco. Il vero problema viene dalle attività illegali, ufficialmente inesistenti e quindi non sottoposte ad alcun tipo di controllo: a Napoli se ne contano a decine, tra il cuore della città e le periferie.Gran parte dei capi contraffatti che finiscono sul mercato del falso viene confezionata in città, spesso non lontano dalle bancarelle della vendita: piccoli laboratori clandestini sono stati scoperti a Forcella e alla Duchesca, in garage e persino in abitazioni. Nella periferia orientale si concentrano poi i laboratori illegali di cosmetici contraffatti, dove si trattano prodotti chimici altamente infiammabili. Nemmeno nell'ambito legale mancano però le situazioni potenzialmente critiche. Oltre ai depositi, in special modo in quelli contenenti prodotti chimici, come quello di detersivi andato a fuoco lunedì sera, vengono controllati periodicamente i grossi siti di stoccaggio di componenti elettronici, dislocati per lo più nella zona di Gianturco. Poco più avanti, la zona delle ex raffinerie: negli anni scorsi tra San Giovanni a Teduccio e l'area di Vigliena si sono verificati numerosi incidenti, anche molto gravi; il più importante fu quello del 1985, quando morirono 5 persone in seguito allo scoppio dei serbatoi di carburante. Ulteriore categoria sotto i riflettori, quella dei grossi siti di stoccaggio di legname e altro materiale ingombrante e infiammabile: gli impianti, però, necessitando di molto spazio, sono per lo più fuori città o comunque ben separati dagli edifici vicini.