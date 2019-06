Le periferie di Napoli sommerse dai rifiuti, promessa Asìa: «Lunedì città pulita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 22 Giugno 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per garantire l'igiene urbana nella città di Napoli, l'Asìa riceverà per il 2019 una somma complessiva che sfiora i 180 milioni di euro, per la precisione 178.592.375. Significa che ogni giorno di attività dell'azienda per la raccolta dei rifiuti viene pagato con una somma di poco superiore ai 489mila euro.Il dato è contenuto nella determina dirigenziale numero 9 del Servizio igiene della Città che chiede di impegnare la cifra multimilionaria da destinare alla raccolta dei rifiuti. Quel documento è stato reso pubblico giovedì, nelle stesse ore in cui a Pianura andava in scena una clamorosa protesta della cittadinanza contro i cumuli di spazzatura che giacevano da oltre dieci giorni lungo le strade del quartiere. L'emergenza, ovviamente, non ha toccato solo Pianura ma l'intera città, solo che le zone periferiche sono state particolarmente abbandonate e hanno visto l'immondizia crescere a dismisura, come accade sempre più spesso.