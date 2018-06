Napoli, torna l'emergenza rifiuti a Pianura: sversamenti abusivi e rom a caccia di cibo

Domenica 3 Giugno 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:21

Torna il caldo e tornano i rifiuti in strada a Pianura. Nel quartiere flegreo, ai confine Ovest della città di Napoli, nulla è cambiato dopo il primo grande allarme lanciato nelle scorse settimane. Le foto, scattate dai cittadini, arrivano dall’area compresa tra via Cannavino e la strada comunale Grottole, dove da giorni continuano a crescere i rifiuti accumulati. Una montagna di spazzatura maleodorante che invade le strade di una delle aree più colpite dal fenomeno degli sversamenti abusivi.Non solo, gli scatti fotografici mettono in evidenza anche il fenomeno del rovistaggio di alcuni gruppi di rom residenti nella zona. Sempre più spesso vengono avvistati camion in sosta proprio accanto ai cumuli di rifiuti, una sosta breve per poi ripartire poco dopo con materiali di tutti i tipi caricati a bordo.