Domenica 29 Luglio 2018, 22:58

L’incendio del palazzo di ieri mattina all’Arenella, per colpa di un cumulo di rifiuti ingombranti andato in fiamme, destinato alla raccolta speciale di Asìa, è solo la punta dell’iceberg. La situazione sulla mancata raccolta degli ingombranti in città resta critica. Basta girare la città per rendersene conto. I due impianti dove la partecipata del comune di Napoli conferiva i materiali raccolti sono fermi a causa degli incendi. Lo aveva detto il sindaco de Magistris venerdì e lo ha ribadito ieri il vicesindaco Del Giudice dalle colonne del Mattino.«Abbiamo già trovato un sito in provincia di lavorazione imballaggi dove portare gli ingombranti, oltre al sito di stoccaggio di Napoli est - spiega Francesco Iacotucci, amministratore di Asìa - Purtroppo gli incendi degli ultimi giorni hanno reso difficile lo smaltimento di quanto raccolto ed è evidente che ci sia sempre più necessità di nuovi siti di stoccaggio. Da questo punto di vista abbiamo presentato vari progetti, non solo per gli ingombranti ma anche per gli altri materiali. Il sistema è debole e c’è bisogno sempre di maggiore spazio».Per alleviare il peso della raccolta di Asìa, una soluzione tampone potrebbe essere individuata nelle isole ecologiche: «Se i cittadini andassero a smaltire autonomamente nelle isole sarebbe l’ideale - rimarca Iacotucci - Purtroppo rispetto agli ingombranti programmati, gli oggetti in abbandono superano il numero dei prenotati. Quando l’equipaggio esce, si ritrova spesso a dover raccogliere materiale abbandonato, che in alcuni casi supera l’80% di quello prenotato. Senza picchi negativi siamo al 50 e 50. Questo non aiuta la nostra programmazione giornaliera». Ma le isole di Marano e Torre del Greco sono piene e non accettano più nulla. L’amministratore di Asìa evidenzia poi come sia cresciuto a dismisura il numero dei materassi abbandonati per strada: «Probabilmente - dice Iacotucci - è un fenomeno legato alla grande espansione di b&b. In generale gli ingombranti aumentano del 30 per cento di anno in anno». E chiarisce, rispetto all’incendio di via Bernardo Cavallino: «Il materasso in questione, da una prima verifica, non sembra essere stato oggetto di una prenotazione. Era stato abbandonato. Questo non vuol dire che non ci fossero altri materiali nella zona da raccogliere o che non si poteva smaltire anche il materasso abbandonato. Si tratta soltanto di un appunto per fare chiarezza sulla vicenda».Le zone più in difficoltà rimangono Chiaia, da Rampe Brancaccio a via Cupa Caiafa, dove ieri mattina alle 7 una residente della zona ha segnalato alla prima Municipalità la presenza di ingombranti. Pezzi di legno di una vecchia porta, una sedia e alcune travi giacciono sul ciglio della strada. Sulla discesa dell’ex Ospedale militare, nella curva, subito dopo il commissariato Quartieri Spagnoli, è accatastato altro legno, un armadio smontato, un materasso e una porta, abbandonati accanto ai cassonetti. A via Pasquale Scura c’è un materasso appoggiato ad un muro, con tanto di biglietto di prenotazione Asìa. Accanto un mobiletto di legno ancora integro. Nel vicoletto nei pressi, a via del Formale, la situazione è pressoché identica: materasso appoggiato ad cancello e a pochi metri lastre di legno bianche. A Fuorigrotta, a via Giulio Cesare direzione galleria Laziale, compare tra le auto parcheggiate un mobile di legno con cartello attaccato. In attesa di essere prelevato dalle squadre della partecipata comunale dei rifiuti. L’istantanea scattata a Napoli est: San Giovanni, Barra e Ponticelli è sostanzialmente un copia-incolla.