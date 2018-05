Medici in campo: «Io, di sera a Scampia tra la folla inferocita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 07:15

Antonella Barbi, 55 anni, delegata aziendale 118 della Cisl medici, in servizio nella rete regionale del sistema emergenza urgenza territoriale dal 1998. «Avevo 35 anni ricorda ero precaria, lavoravo tantissimo e in molti piccoli ospedali in trincea come oggi. Ma la gente ci conosceva e rispettava. Oggi c'è un imbarbarimento sociale che è degenerato. Forse i social, forse l'emulazione di modelli negativi. Magari anche la crisi e i tagli».«Da precaria, 20 anni fa, per 5 anni all'Ascalesi, quindi agli Incurabili e al Loreto mare, al San Paolo. Una lunga gavetta per poi essere assunta nel 2005».«Si lavorava tanto come oggi. C'erano tanti piccoli ospedali e ognuno aveva il pronto soccorso. Non c'era triage, nessun filtro e nemmeno il 118. Eppure c'era più ordine e molto più rispetto».«C'erano ma erano davvero poche».