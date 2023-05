Emmanuela, 102 anni, diventata quasi cieca a causa di una cataratta bilaterale trascurata da anni e quasi inoperabile, riacquista la vista grazie a un intervento eseguito dall'equipe di Vincenzo Orfeo alla clinica Mediterranea di Napoli. «Finalmente rivedo i miei nipoti» ha detto la donna napoletana dimessa dopo solo mezza giornata di osservazione. Ora aspetta per operarsi anche all'altro occhio.

«Ho conosciuto questa donna una quindicina di giorni fa - avverte Orfeo - aveva queste cataratte trascurate, diventate rigide e scure. Una situazione che quasi impediva di utilizzare la tecnica mininvasiva che consiste in piccoli tagli sulla sclera, l'unica indicata e proponibile a quella età. Ho visto il suo entusiasmo, il fatto che volesse a tutti i costi tornare a vedere i nipoti nel frattempo cresciuti. I figli l'hanno incoraggiata e allora l'ho operata». Un intervento ritenuto molto rischioso dunque per via dell'età e della situazione generale dell'occhio ma l'operazione è stata eseguita con successo. Vincenzo Orfeo, specialista in Oftalmologia, responsabile dell'Unità Operativa di Oculistica della Clinica Mediterranea di Napoli e professore a contratto presso l'Università di Trieste è un chirurgo molto esperto: «È stato un intervento complicato - racconta - ma la disponibilità della paziente e la sua voglia di riacquistare la vista persa ormai da anni hanno giocato un ruolo importante nella riuscita dell'operazione». Emmanuela aveva due desideri: rivedere figli e nipoti, ma anche poter ricominciare a leggere, la sua grande passione. Con una cataratta bilaterale, però, a stento riusciva a percepire la luce e intravedere le sagome. Così, nonostante i suoi 102 anni, ha chiesto se fosse possibile tentare un intervento. L'operazione ha previsto l'introduzione di una mini sonda all'interno dell'occhio attraverso un taglio di 2 millimetri. Una tecnica mininvasiva che preserva la cornea, lo strato più esterno dell'occhio. La difficoltà è muoversi con microstrumenti in uno spazio di 3 millimetri con un cristallino non più facilmente aspirabile. «Normalmente questa è un'operazione a rischio molto basso - spiega Vincenzo Orfeo ma in questo caso potevano esserci problematiche per le strutture circostanti e per la cornea in particolare. La grande voglia della signora Emmanuela ci ha fatto superare ogni dubbio e la gioia della paziente quando ha riacquistato la vista ci ha ripagati completamente». Nei prossimi mesi, la signora Emmanuela si sottoporrà all'intervento anche al secondo occhio, così da poter ricominciare a svolgere in autonomia una serie di attività e a riassaporare quotidianamente l'emozione di leggere.

«Sono da sempre una grande lettrice di libri e quotidiani - racconta sorridente la donna che conserva l'entusiasmo di una trentenne - è una cosa che da qualche anno mi mancava tantissimo, ora sono ritornata a leggere (con un solo occhio) ma soprattutto a poter vedere i sorrisi e le emozioni dei miei nipoti e figli. Non so come ringraziare il professor Orfeo per avermi donato nuovamente il bene più grande, la vista. Quando ho riaperto gli occhi dopo l'intervento ero commossa. Nonostante la mia età credo davvero di poter avere enormi vantaggi da questa operazione. E infatti non vedo l'ora di operarmi all'altro occhio per ritornare ad essere autonoma in tutto. Per me è una sorta di seconda vita. Da 15 anni non vedevo bene, da 10 percepivo solo la luce. Ho due nipoti di 22 e 26 anni, rivederli è stato il momento più bello e non ho alcun dubbio ad operarmi all'altro occhio». La paziente è tornata nella sua bella case nel centro di Napoli e ha subito preso dallo scaffale il suo libro preferito: Il barone rampante di Italo Calvino ma dice di non vedere l'ora di tornare a leggere i quotidiani, Il Mattino «il mio preferito».