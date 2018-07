Lunedì 23 Luglio 2018, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 16:04

Ancora una rissa tra extracomunitari al Vasto, dove un ragazzo di colore è rimasto ferito, sembrerebbe accoltellato, dopo essere stato aggredito da alcuni connazionali. E' successo poco dopo le 14.30 all’angolo tra via Venezia e via Torino, si sarebbe trattato di uno scontro tra due diversi gruppi di immigrati africani. Il giovane ferito è stato trasportato in ambulanza in ospedale, ancora non rese note le sue condizioni di salute. Sul posto le volanti della Polizia di Stato.