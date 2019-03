Martedì 26 Marzo 2019, 21:35

Nel cuore di Napoli, ai Decumani, un sottoscala e un motorino sono stati dati alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non è il primo episodio del genere che si registra negli ultimi giorni. Solo qualche giorno fa l'incendio di un'auto in vico San Geronimo, come ha segnalato sui social Mario Coppeto, consigliere comunale. Scatta l'allarme: gli episodi sono riconducibili alla faida di camorra in atto in quella zona tra i Mazzarella e i Sibillo oppure si è di fronte a un piromane?