Napolil, volontari ripuliscono il parco di San Giovanniello: «Vogliamo intitolarlo a Caruso»

Finalmente potrebbe vedere la luce il parco intitolato a Enrico Caruso in via San Giovanni e Paolo, a pochi passi da quella che fu la casa natale del tenore dei due mondi. Stamattina i volontari dell’Associazione Amici di piazza Giambattista Vico sono stati protagonisti di un mega intervento di pulizia dell’immensa area verde, di proprietà privata, che da anni attendeva di essere riqualificata per essere resa fruibile alla cittadinanza e ai tanti turisti che arrivano nella cosiddetta zona di San Giovanniello, il quartiere d’origine dell’artista. Dopo aver contattato i proprietari l’associazione ha messo in campo l’intervento oggi: «dopo anni d’incuria siamo riusciti finalmente a garantire uno spazio verde pulito a mamme, bambini e anziani del quartiere» - dice Carmine Serena, presidente dell’associazione. Per rendere omaggio all’illustre concittadino, l’idea dell’associazione è di creare un circuito turistico-culturale dedicato a Caruso con il museo, la chiesa dove fu battezzato e il parco in un’ex fioreria. Come spiega Serena: «Nei mesi scorsi abbiamo scritto al ministro per i beni culturali e al presidente della Regione Campania per sottoporre loro la nostra proposta. Nei pressi della casa natale e di fronte alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo c’è questo grande giardino pertinenziale, fino a oggi abbandonato, che i proprietari sarebbero disponibili a vendere e che potrebbe essere acquistato dalle istituzioni per realizzare un parco pubblico intitolato a Caruso e contribuire al rilancio del quartiere dove nacque». Così dopo l'invito fatto ai proprietari, oggi è stata fatta una pulizia radicale dell’area. «Il primo step è stato raggiunto, ponendo le condizioni per procedere alla collaborazione tra la Regione e la proprietà affinché si possa dare al quartiere il tanto atteso parco intitolato al grande Enrico Caruso», conclude il presidente dell'associazione.

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA