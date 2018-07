Napoli, blitz in moto nella Ztl del Borgo Marinari: centauro entra con la targa coperta

Martedì 10 Luglio 2018, 19:34

Gli agenti dell'unità operativa Chiaia in servizio sul Lungomare hanno intercettato un centauro che con un banale artifizio era entrato nella Ztl del Borgo Marinari. Il conducente aveva coperto la targa con un casco eludendo in tal modo, al passaggio, la rilevazione della targa da parte della telecamera posizionata all'ingresso dell'area.Gli agenti hanno inseguito il motoveicolo e dopo averlo raggiunto, hanno contestato al trasgressore il transito irregolare in ztl e lo hanno denunciato alla procura della repubblica per truffa.