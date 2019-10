Venerdì 11 Ottobre 2019, 12:29

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno catturato G.D.M., 21 enne, latitante dal marzo 2018 per non aver fatto rientro presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida dopo un permesso premio.Il ricercato è stato rintracciato, dopo una serie di appostamenti, in via delle Brecce a Sant’Erasmo all’interno di un appartamento di un familiare; alla vista degli agenti è fuggito calandosi da un balcone per poi essere bloccato in via Gianturco dopo un breve inseguimento.Il giovane deve scontare la pena residua di 1 anno, 1 mese e 17 giorni per reati commessi quando era minorenne.