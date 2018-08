Venerdì 10 Agosto 2018, 16:14

Desideroso di incontrare l'ex moglie a tutti i costi, nonostante fosse agli arresti domiciliari, al suo rifiuto ha impugnato scalpello e mazzuola e si è presentato all'esterno del cortile condominiale per raggiungerla ma è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Ercolano. L'episodio è accaduto in piazza Pugliano dove un 40enne originario di Torre del Greco ha raggiunto telefonicamente la sua ex moglie che si trovava a casa di un familiare, esprimendo la ferma volontà di incontrarla.Al rifiuto, si è presentato armato di mazzuola e scalpello nel cortile condominiale dove era la ex che per tempo era riuscita a chiudere il cancello evitando ogni contatto. Quindi su richiesta della donna, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato Portici - Ercolano sono intervenuti sul posto e hanno rintracciato l'uomo che intanto era rientrato nella sua abitazione perché sottoposto agli arresti domiciliari. All'interno di un armadio, nell'abitazione del 40enne, gli agenti hanno trovato e sequestrato lo scalpello e la mazzuola che aveva impugnato poco prima per minacciare l'ex moglie. L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.