Napoli, esemplare di iguana a rischio estinzione trovato in una azienda

Un esemplare di iguana ritenuto a rischio di estinzione è stato trovato dai carabinieri del Nucleo Cites di Napoli insieme con i medici veterinari dell'Asl nella sede operativa di una società che ha sede a Casoria e che si occupa di servizi di consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro. Si tratta di un esemplare di circa 1,30 metri di lunghezza tenuto in una teca incapace di ricreare un microambiente confortevole e simile a quello di origine e di dimensioni insufficienti a consentire al rettile i naturali movimenti: infatti è stata riscontrata una lesione alla punta del naso dell'animale, verosimilmente causato dall'impatto con la teca, il terzo dito della zampa anteriore sinistra di forma irregolare, una lesione (ustione) cutanea al fianco sinistro (per l'impatto con le lampade riscaldanti poste in alto alla teca senza protezione).

L'iguana è stata sequestrata e affidata temporaneamente alle cure dei veterinari. Successivamente verrà trasferita in una struttura idonea. Il titolare della società è stato denunciato.