Esplosione ai Quartieri Spagnoli, un morto e due feriti tra le macerie: oggi era in programma lo sfratto

Lunedì 17 Settembre 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'esplosione si è verificata poco dopo le 11.30 in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sarebbe scoppiata una bombola di gas, o una caldaia, in una casa all’ultimo piano dell’edificio al civico 6. Sul posto la polizia di Stato e i figili del fuoco; ci sarebbero un morto e due feriti ma proseguono le ricerche per verificare la presenza di altre persone coinvolte nell’esplosione e nell’incendio scaturito subito dopo. In preparazione i rilievi di staticità sull’edificio.Non ancora chiara la ricostruzione della dinamica, dai successivi controlli si stabilirà se si è trattato di un incidente o di un episodio doloso. Di certo oggi era in programma lo sgombero dell'appartamento.