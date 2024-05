Un gesto di estrema inciviltà ha scosso il quartiere di Posillipo nella serata di ieri. Un gruppo di vandali ha fatto esplodere un petardo all'interno di un contenitore per la raccolta differenziata, causando gravi danni e sollevando una forte indignazione tra i residenti. L'esplosione, avvenuta intorno alle 22:30, ha distrutto il contenitore e sparso rifiuti per diversi metri.

APPROFONDIMENTI Morti sul lavoro a Napoli, ecco i caschi insanguinati: «Cantieri, pochi controlli» Terremoto Napoli e Campi Flegrei, primi fondi del governo per scuole, strade e abitazioni Napoli, controlli a San Giovanni e Barra: identificate 146 persone

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l'atto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, mettendo in pericolo la sicurezza delle persone e rischiando di innescare un incendio. «Sono dei delinquenti», ha dichiarato un residente che ha assistito all'accaduto. «Avrebbero potuto causare un incendio e far male a qualcuno. È assurdo che ci sia chi si diverte a mettere a rischio la nostra sicurezza».

Su social i commenti: «È un atto di pura follia – dice Luigi - abbiamo una comunità tranquilla qui a Posillipo, e vedere qualcosa del genere è veramente sconvolgente. Questi vandali non si rendono conto del pericolo che creano». Ed ancora: «Ero a casa - dice Anna - quando ho sentito il botto. Pensavo fosse un'esplosione molto più grave. Quando sono uscita, ho visto il contenitore distrutto. Non c’è rispetto per niente e nessuno»