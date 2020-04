Coronavirus a Napoli, 700 mascherine in dono per chi soffre di dipendenze

La voglia di solidarietà ha spinto i napoletani a impegnarsi in tante iniziative in queste settimane davvero difficili per tutti. Il pericolo di contagio da coronavirus e la quarantena rendono complicate situazioni già particolari come quelle vissute da chi soffre di diverse forme di dipendenza. Un aiuto concreto è arrivato loro proprio da un gruppo di cittadini di Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli.

Pochi giorni di lavoro sono bastati ai volontari per realizzare oltre settecento mascherine che sono state donate al centro diurno Lilliput di Napoli Est, una delle strutture intermedie afferenti al dipartimento dipendenze della Asl Napoli 1 centro che offre assistenza a persone affette da tossicodipendenza, alcolismo, dipendenza da farmaci, gioco d'azzardo e altri disturbi. Proprio nei locali del centro in via dei Mosaici, messi a disposizione dalla dottoressa Anna Ascione, il gruppo di cittadini ha lavorato ai diversi passaggi: taglio del tessuto e degli elastici, cucitura delle singole mascherine e imbustamento. Ognuno ha puntato sulle proprie competenze, come coloro che hanno un passato da sarta e da tappezziere. Altri hanno imparato dal loro aiuto. Una sorta di “catena di montaggio” creata nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, a partire dalla distanza tra i volontari che hanno avuto a disposizione stanze ampie e disinfettanti. Qualcuno ha preferito creare le mascherine restando a casa e facendosi aiutare dai familiari e scambiando consigli con i «colleghi» utilizzando whatsapp.



I volontari, tutti legati al comunità dell' orto urbano di Ponticelli , hanno messo a disposizione il proprio tempo per rispondere a una vera e propria esigenza, ovvero quella di dotare le numerose persone che soffrono di dipendenza dei minimi dispositivi di protezione da utilizzare quotidianamente così da evitare il contagio dal virus. Una vera e propria gara di solidarietà a favore di persone svantaggiate che, grazie all'assistenza costante, lavorano per ricostruire la propria personalità e per allontanarsi da atteggiamenti patologici. Uomini e donne di qualsiasi età che vivono sulla propria pelle i danni dello stigma sociale e le difficoltà di reinserirsi nella comunità.

Le mascherine saranno distribuite alle strutture intermedie dell'Asl Napoli 1 e, attraverso queste, ai numerosi soggetti che ora più che mai risentono delle profonde difficoltà economiche generate e acuite dalla crisi sanitaria: per loro sarebbe stato impossibile acquistare i dispositivi andati a ruba in questi giorni a prezzi inaccessibili.

