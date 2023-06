Napoli Est, addio ai cassonetti stradali: "porta a porta" per prime 6mila famiglie

Addio ai cassonetti stradali. Prende così il via il nuovo piano di igiene urbana nella zona orientale di Napoli. Si concretizza, dunque, il progetto da nove milioni di euro con l'attivazione del porta a porta tra le strade dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Sono migliaia le famiglie che hanno già ricevuto il kit e che dalla prossima settimana aderiscono al programma il cui obiettivo è incentivare la differenziazione dei rifiuti e il loro recupero.

In particolare, sono 5.800 le famiglie e 500 i commercianti raggiunti dal personale di Asìa Napoli, l'azienda municipalizzata del Comune di Napoli, per la consegna del bidoncino per l'organico e i sacchi per la raccolta di altri materiali.

In questa prima fase sono stati coinvolti gli utenti di numerose strade del centro storico di Ponticelli e dintorni, come corso Ponticelli, via De Meis, viale Margherita via Argine e quelle nelle zone di San Rocco, Visconti, Santa Croce. In queste, a partire da lunedì 12 giugno, saranno rimossi i cassonetti dell'indifferenziato e si procederà con il prelievo porta a porta così come comunicato dagli informatori di Asìa.

Il nuovo sistema prevede la raccolta dell'organico (residui di cibo e materiale compostabile) tre volte a settimana. Plastica e metalli saranno recuperati due volte a settimana. Unico prelievo per la carta e per il vetro. Altri due giorni sono dedicati all'indifferenziato e al "non riciclabile pannolini". I rifiuti devono essere espositi, con gli appositi sacchi, davanti all'ingresso dell'abitazione dalle ore 20 alle 23 dei giorni specificati nel calendario. Altri commercianti e famiglie saranno raggiunti negli step previsti nei prossimi giorni: le prossime attivazioni del porta a porta, infatti, sono programmate per il 23 giugno e il 17 luglio sino a raggiungere la quota di 44mila abitanti entro il mese di luglio. Da settembre il piano di attivazione riprenderà fino al completamento di tutto il territorio della VI municipalità, così come previsto dal progetto finanziato dalla Regione Campania e da Asìa Napoli.

Le nuove modalità di raccolta e altre informazioni sui servizi di igiene urbana saranno illustrate attraverso i punti informativi con personale ASIA in tre appuntamenti: dal 12 al 15 giugno e dal 23 al 26 in piazza Aprea a Ponticelli e dal 17 al 20 luglio in piazza Capri a San Giovanni a Teduccio. Sarà possibile dialogare col personale e recuperare i calendari e gli opuscoli con le indicazioni della corretta raccolta differenziata.

Il nuovo servizio prevede la rimozione di tutti i cassonetti stradali - dove quotidianamente si creano micro-discariche di “monnezza” - e l'attivazione di specifici controlli così da evidenziare le eventuali criticità sulla mancata differenziazione da parte dei residenti.