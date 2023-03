Napoli Est, opportunità per i giovani con l'agricoltura

Agricoltura sostenibile, attenzione all'ambiente e opportunità per giovani e territorio. Se ne è parlato a Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli, nel corso del convegno "L'agricoltura multifunzionale 4.0" ospitato nell'istituto superiore 'Sannino De Cillis' che da anni forma studenti nell'indirizzo di agraria agroalimentare e agroindustria nella storica sede in via Argine.

All'evento - organizzato in sinergia con Coldiretti - hanno preso parte il Console di Francia, Lise Moutoumalaya, il presidente della VI Municipalità, Sandro Fucito, il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, il direttore generale dell'Ufficio scolastico della Campania, Ettore Acerra, e Maria Passeri, direttore generale dell'assessorato all'agricoltura della Regione Campania. Insieme a loro docenti universitari e altri esponenti del settore.

Si è parlato dell'agricoltura che, oltre a produrre beni alimentari, è in grado di fornire servizi secondari utili alla collettività. Difatti, l’agricoltura multifunzionale pone attenzione alla tutela dell’ambiente e della biodiversità gestendo in maniera sostenibile le risorse così da garantire anche la sicurezza alimentare.

Il convegno è stata la giusta occasione per dare il via alla valorizzazione di uno terreno della scuola grazie all'adozione da parte di un ex alunno della scuola di Ponticelli. L'azienda agricola De Cillis, infatti, ha affidato lo spazio al giovane attraverso un comodato d'uso gratuito. L'ettaro di terra sarà a disposione di Alessandro Pinzarrone che, nel corso degli anni scolastici, si è sempre distinto per la passione e l'impegno lavorando, con maturità e intelligenza, alla gestione multifunzionale dell'agricoltura. A spiegarlo è Pasquale Colella, docente dell'istituto superiore di Ponticelli che evidenzia la concreta opportunità per il giovane diplomatosi lo scorso anno affinché intraprenda la strada di imprenditore agricolo.

«Siamo una Scuola che sperimenta, una scuola dinamica, una scuola che osa, una scuola diversa, una scuola del fare», afferma Colella che guarda a una prossima sfida: creare una squadra di ex studenti per creare una cooperativa che possa occuparsi della cura di terreni del De Cillis con scopo di formazione e crescita professionale,

Il convegno è stata occasione per far conoscere ai giovani delle scuole aderenti alle reti degli istituti agrari, alberghieri e socio-sanitari nuove e rinnovate opportunità di lavoro.

«Con Coldiretti ci sembrava essere questo luogo, questa comunità scolastica che vede insieme i tre indirizzi, la location ideale per accogliere questa mattinata di lavori e di riflessioni», spiega Angela Mormone, dirigente scolastico dell’istituto Sannino De Cillis, che evidenzia: «Abbiamo voluto mettere insieme queste tre realtà per tracciare, grazie agli autorevoli interventi dei relatori presenti oggi, un sentiero che ci restituisca delle opportunità concrete per i nostri giovani. Penso ai Piani di Sviluppo Rurale, rispetto ai quali intendiamo ottenere delle misure specifiche per la valorizzazione degli istituti agrari, penso all’agrifood, penso alle attività ricreative, culturali, sportive e quelle legate al benessere inteso in senso ampio».

La mattinata ha visto un momento particolarmente emozionante proprio con la firma del protocollo con lo studente. «E’ stata l’occasione per sottoscrivere la lettera d’intenti con un ex alunno dell'Istituto Agrario, Alessandro, a cui abbiamo dato in adozione un appezzamento di terreno di circa un ettaro dell’azienda agraria De Cillis perché possa avere l’opportunità di avviare un’attività lavorativa e allo stesso tempo contribuire, con il suo impegno e la sua passione, al miglioramento dell’ambiente», evidenzia la preside Mormone.