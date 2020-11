Napoli Est, alberi e giostrine in via De Roberto: i privati recuperano l'area verde degradata

Interventi in corso in via Domenico De Roberto, nella zona orientale di Napoli. Si lavora per ripristinare decoro e sicurezza negli spazi verdi a ridosso della strada e, in particolare, all'incrocio con via Traccia a Poggioreale.

In queste ore sono partiti i lavori curati da diversi imprenditori della zona nell'ambito di 'Adotta un'aiuola', ovvero l'iniziativa del Comune di Napoli attraverso la quale associazioni, enti e cittadini possono prendersi cura degli spazi pubblici. Lo spazio di via De Roberto era da anni in condizioni pietose con erbacce cresciute a dismisura e spesso era utilizzato anche dai venditori ambulanti nel corso del mercatino abusivo più volte organizzato in zona, poi dismesso in seguito ai controlli della polizia locale che presidia l'area.

Gli interventi prevedono la riqualificazione dello spazio verde e la piantumazione di numerose essenze arboree. Una operazione il cui costo è completamente a carico dei privati affidatari che si occuperanno anche dell'installazione di un'area giochi per bambini e di alcune panchine. Come da regolamento, la manutenzione degli spazi spetterà ai privati per i prossimi tre anni. La convenzione si rinnova per ulteriori tre se non viene presentata alcuna rinuncia.

«Grazie alla sinergia tra la IV Municipalità e un gruppo di imprenditori di Napoli Est restituiremo al territorio un'area verde vivibile e attrezzata per le famiglie e i bambini del quartiere per anni abbandonata al degrado in una delle zone periferiche della municipalità tra le più problematiche della città» afferma Giampiero Perrella, presidente della VI municipalità del Comune di Napoli che amministra i quartieri Poggioreale, Gianturco, Vicaria e San Lorenzo. «Il nostro impegno é di consegnare l'area, pienamente fruibile, non appena usciremo da questo lockdown, quindi prima di Natale» spiega Perrella che evidenzia: «Tale riqualificazione assume un valore ancor più grande alla luce delle innumerevoli problematiche della zona, in parte ancora esistenti, risultato dell'assenza per anni di politiche di recupero ambientale e urbano dell'area di Napoli Est da parte del Comune. Un sentito ringraziamento lo rivolgo agli imprenditori della zona, e nel caso specifico ad Etelec Italia s.p.a., che con grande sacrificio ed impegno stanno provando a migliorare la realtà in cui operano».

La IV municipalità si è impegnata a delimitare l'area con diversi dissuasori così da impedire la sosta selvaggia e l'accesso di veicoli e ha ripristinato parte del marciapiede adiacente all’area verde adottata. L'intervento dei privati, invece, sarà concluso nel corso di due settimane.

