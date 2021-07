Napoli Est, ancora nessun cantiere per abbattere il cavalcavia di Repubbliche Marinare

Non è stato ancora allestito il cantiere per lo smantellamento del cavalcavia di via delle Repubbliche Marinare, nella zona orientale di Napoli. L'inizio degli interventi era previsto per maggio, poi “rinviato” a fine giugno. Ad oggi non c'è ombra di operai e mezzi: è quanto appurato dai consiglieri municipali di Napoli Est nel sopralluogo odierno.

Da anni si attende la demolizione del viadotto che, dall'incrocio con via Volpicella, corre per trecento metri verso il quartiere Barra. Una infrastruttura inutile e ingombrante, luogo di numerosi incidenti stradali e ostacolo alla riqualificazione dell'intera zona interessata da prostituzione, ritrovo di tossicodipendenti e sversamento illecito di rifiuti di ogni genere nell'area sottostante del ponte. Il progetto di demolizione del 2012 ha incontrato una serie di ostacoli, come la risoluzione del contratto alla prima impresa che si era aggiudicata i lavori nel 2016. Tra diverse difficoltà si arriva a febbraio 2021: il Comune di Napoli ha affidato i lavori a un'altra impresa. Notizie ufficiali di Palazzo San Giacomo avevano dato per certo l'inizio dei lavori entro fine giugno così come assicurato dal dirigente del Servizio strade che aveva dettagliato i diversi passaggi burocratici nel corso di una commissione comunale svoltasi l’8 giugno scorso proprio per discutere della riqualificazione del tratto di via delle Repubbliche Marinare. Aiuole, spazi per bambini, area parcheggio, miglior illuminazione: s’immagina un destino diverso rispetto al degrado e all’abbandono che segnano da anni questa zona.

Sui tempi per l'allestimento del cantiere vogliono vederci chiaro i consiglieri della VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) che hanno discusso del ritardo dei lavori per buttare giù il cavalcavia di Napoli Est. Giovanni Velotto, presidente della commissione municipale con delega alle strade, riferisce che l'assessore comunale competente è stato invitato, per la settimana prossima, a riferire sui lavori del cavalcavia di via delle Repubbliche Marinare e sui cantieri già aperti in zona orientale, come quelli lungo via Argine, lungo viale 2 giugno e sul corso San Giovanni dove sono in corso lavori al sistema fognario. Dunque, l'obiettivo è avere certezze sull'apertura del cantiere per eliminare il viadotto e per capire come si sta procedendo nelle altre strade con interventi che hanno particolari ricadute sul traffico della zona orientale della città.