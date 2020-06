Napoli Est, ascensore guasto: impossibile accedere ai servizi comunali a Barra

LEGGI ANCHE

Irrisolta la grave situazione nella sede municipale di Barra, quartiere nella periferia orientale di Napoli. L’ascensore che permette di accedere agli uffici del Comune di Napoli è guasto da diversi mesi. Un disagio importante per i numerosi utenti e per gli stessi dipendenti che sono costretti a raggiungere il piano terra per sbrigare alcune pratiche richieste dai cittadini.Impossibile affrontare gli scalini per persone con disabilità e genitori con passeggini. Altrettanto difficile farlo per anziani e per chi ha difficoltà motorie. Per loro restano inaccessibili gli uffici dei servizi demo-anagrafici al primo piano e quelli dei servizi sociali al secondo. L’ascensore è fuori uso dallo scorso autunno . Si tratta di un guasto per il quale occorre manutenzione straordinaria: si necessita di diverse migliaia di euro per ripristinarla e rimetterla in funzione.La competenza è della VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) che non ha risorse per poter procedere e, dunque, al momento non si conoscono i tempi di risoluzione.e ha, altresì, evidenziato la necessità di liberare l’ingresso della sede municipale dal materiale vario così da evitare situazioni di pericolo ai cittadini che accedono per usufruire dei servizi comunali.dopo la caduta di calcinacci dal cornicione e dai balconi appurata dai vigili del fuoco il 18 maggio scorso. Anche altre parti dell’edificio presentavano intonaco ammalorato in procinto di distacco con tracce di ossidazione dei ferri di armatura: i dettagli emergono dal successivo sopralluogo dei tecnici municipali. Per diversi giorni è stato necessario inibire una parte della carreggiata e l'accesso ai locali commerciali al piano terra., hanno riguardato la spicconatura delle parti in pericolo di caduta, il ripristino dei travetti in cemento armato, la riparazione dell’impianto di scarico delle acque piovane e l’apposizione di reti anticalcinacci. Resta il problema della carente manutenzione ordinaria, come sottolineato nella relazione tecnica, per mancanza di adeguate risorse. Gli interventi, decisi con delibera di giunta comunale, hanno ottenuto preventiva autorizzazione dalla locale Soprintendenza essendo l’edificio di Barra vincolato quale bene storico.