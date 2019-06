C'era una volta Napoli Est, auto e scooter tra la folla nei resti del mercatino di Ponticelli

Venerdì 28 Giugno 2019, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 12:30

Fare shopping, a volte, può essere veramente pericoloso. Bisogna fare attenzione ai prezzi, ai prodotti da acquistare e anche alle auto che sfrecciano tra la folla. Questo – ad esempio – è il rischio che si corre in via Pasquariello, a Ponticelli, dove il mercatino è proprio al centro della carreggiata. Una via di fuga importante per il quartiere e che resta sempre in uso. Anche quando i commercianti sono in attività. Le auto e gli scooter passano di continuo tra le bancarelle e nessuno riesce a fermarli. Neanche i cartelli e i segnali di divieto. Una situazione che va avanti da tempo e che ha unito per la prima volta venditori ed acquirenti.«Stiamo chiedendo da mesi lo spostamento di questo mercatino – afferma l’attivista Pasquale Terracciano – ma le cose non cambiano. La strada è occupata dalle bancarelle ed insicura per chi viene a fare la spesa. Ma non è l’unico problema. Ci sono anche i parcheggi abusivi e i rifiuti che vengono abbandonati sui marciapiedi. Attività illecite che interessano tutta la zona e che non danno tregua ai residenti».Proprio gli abitanti della zona hanno chiesto ai rappresentanti della VI Municipalità di intervenire al più presto. Le discariche e i parcheggiatori sono fuori controllo e generano caos. Ma per ora le cose non cambiano.«Si era pensato di spostare il mercatino in viale Walt Disney – continua Pasquale – ma il progetto è ancora lontano. Oltre ad una prima valutazione non si è fatto altro e siamo sempre al punto di partenza. Adesso con l’arrivo dell’estate le cose andranno sempre peggio. Le auto saranno ancora di più e la strada sarà impraticabile. E’ necessario velocizzare questo trasferimento per mettere tutti in sicurezza. Non è più pensabile continuare le attività in queste condizioni».