Napoli Est, si staccano pezzi di calcestruzzo dal cavalcavia «consumato» dalla pioggia

Pezzi di calcestruzzo si sono staccati dal cavalcavia della strada statale 162 del Centro Direzionale che corre lungo via Esopo a Ponticelli, quartiere nella periferia est di Napoli. La strada extraurbana collega il centro città alla zona orientale e ad altri Comuni della provincia e permette l'accesso alla rete autostradale e a diverse superstrade.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, il cavalcavia di via Esopo a Ponticelli

Ieri alcuni residenti hanno avvertito i vigili del fuoco che hanno circoscritto le aree interessate e segnalato il fatto agli organi competenti. Già questa mattina una squadra di operai - per conto di ANAS, gestore dell'importante arteria stradale - ha iniziato alcuni interventi di messa in sicurezza. Numerosi pezzi di calcestruzzo sono crollati sulla carreggiata sottostante il cavalcavia, da tempo interdetta al passaggio di veicoli per contrastare il fenomeno di sversamento illecito di rifiuti ma utilizzata dai pedoni per passare da un punto all'altro del quartiere. In particolare, gli operai hanno rimosso altro materiale prossimo al distacco e hanno provveduto al trattamento antiossidante dei ferri d'armatura della struttura esposti alle intemperie.

Il cavalcavia che corre lungo via Esopo mostra evidenti segni di usura. In numerosi punti si verificano costanti gocciolamenti di acqua piovana proveniente dalla carreggiata della strada statale. Difatti, quasi tutti i canali pluviali sono danneggiati, alcuni inesistenti. Gli agenti atmosferici e le escursioni termiche raggiungono, quindi, la struttura metallica provocando dilatazioni e restringimenti che portano al distacco del calcestruzzo. La parte sottostante del cavalcavia si presenta particolarmente logorata dal costante gocciolamento di acqua così come il manto della strada comunale sottostante.

L'intero tratto del cavalcavia di via Esopo necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria, come sottolineano gli operai intervenuti questa mattina ai quali alcuni residenti hanno segnalato anche altri punti dai quali è venuto giù il calcestruzzo in altre occasioni. Le medesime condizioni di usura sono evidenti sul tratto del cavalcavia che corre lungo via Argine in direzione Cercola interessato quotidianamente dal passaggio di migliaia di veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA