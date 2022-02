Napoli, cercasi artista per rigenerare gli spazi pubblici di Ponticelli

A Napoli Est si cerca un artista che sappia ridisegnare gli spazi pubblici da tempo senza cura e che necessitano di un'idea di rigenerazione che sappia mettere insieme le migliori energie, come quelle dei tanti residenti stanchi di degrado e abbandono. L'iniziativa è dell'associazione di promozione sociale 'Collettivo Zero' che mette insieme persone che hanno studiato nei settori dell'arte e dei beni culturali, così come appassionati di arte contemporanea e giovani curatori.

APPROFONDIMENTI IL DISASTRO Napoli Est, basoli saltati in corso Sirena: annunciati i lavori... LA VERTENZA Whirlpool Napoli, fumata nera al Mise: si allungano i tempi per il... L'AMBIENTE Napoli Est, parchi chiusi e verde da recuperare LA SANITÀ Napoli, chiusa di notte la postazione 118 del rione Sanità:...

Il progetto 'Viale delle Metamorfosi - L’arte si fa strada' è stato attivato nell'ambito de 'I Quartieri dell’Innovazione' promosso dal Comune di Napoli con le risorse PON Metro 2014-2020. I giovanissimi hanno immaginato un festival permanente attraverso il quale indagare, di volta in volta, il tema della metamorfosi grazie all’arte contemporanea e all’architettura.

Si opera, in particolare, sul quartiere Ponticelli e - per questa prima edizione - ci si concentra sul complesso di edilizia residenziale pubblica lungo viale delle Metamorfosi, di fronte all'Ospedale del Mare. É la zona di Napoli Est erroneamente conosciuta come "lotto zero", ovvero il "lotto O". Un agglomerato di case popolari, edifici pubblici e altre strutture - tra cui la Città dei Bambini e l'antica villa romana - cui è importante restituire piena dignità e riconoscenza. Ci saranno tre artisti che, dopo aver conosciuto e analizzato gli spazi e le dinamiche sociali, dovranno realizzare opere inedite da donare alla comunità capaci di restituire la complessità del quartiere e di diventare così nuovi attivatori di processi.





Un artista emergente, in particolare, avrà la possibilità di partecipare alla residenza artistica di due settimane nel mese di marzo. Il candidato dovrà presentare un progetto con una proposta inedita per lo spazio e la sua comunità. L'idea selezionata da una apposita commissione dovrà essere realizzata con la partecipazione della cittadinanza, attraverso incontri e workshop che avranno luogo durante la residenza. Il vincitore potrà accedere a un contributo di 900 euro. La call è aperta ad artisti contemporanei emergenti maggiorenni, senza vincoli di nazionalità, sesso e religione. La partecipazione

è consentita in forma individuale o in gruppo. Bisogna dimostrare di possedere esperienza nella realizzazione di opere effimere, o architetturali o performative, in spazi pubblici o sufficiente autonomia nella realizzazione di opere sonore e video. Altro requisito fondamentale è avere predisposizione ed esperienza al lavoro di gruppo. Richiesto anche spirito di adattamento!

I dettagli - alcuni già reperibili sul sito web www.collettivozero.org - saranno diffusi nella conferenza stampa prevista per venerdì 11 marzo alle 11 presso la sala Mia Martini del Centro Giovanile Asterix a San Giovanni a Teduccio.