Napoli Est, raid negli uffici della municipalità: devastati infissi e arredi

Danni nella sede delladel Comune di Napoli che amministra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Nel corso della scorsa notte ignoti si sono introdotti furtivamente negli uffici di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, e hanno messo a soqquadro le diverse stanze al primo piano della struttura alla ricerca, probabilmente, di soldi e carta d'identità.Porte e finestre rotte e armadietti spostati e divelti sono i danni constatati questa mattina dai dipendenti comunali non appena hanno riaperto la sede municipale. La struttura è dotata di un impianto di videosorveglianza ma, così come specifica l’assessore municipale Pasquale Farinelli, è fuori uso da tempo e necessita di manutenzione straordinaria per la riattivazione.I dipendenti hanno avvertito le forze dell’ordine che hanno svolto un sopralluogo per constatare quanto avvenuto e i conseguenti danni. Sarebbero state rilevate anche delle impronte dalle superfici di alcuni arredi. Dagli uffici municipali fanno sapere che, al momento, non si conosce di documenti o di altro materiale sottratti alla sede istituzionale. Si lavora per appurare che non ci siano altri danni oltre quelli che hanno riguardato la struttura e gli arredi. Gli uffici sono regolarmente aperti e non sono state interrotte le attività.In passato la sede di San Giovanni a Teduccio è stata interessata da un fatto simile: in quella circostanza furono sottratte numerose carte d’identità.