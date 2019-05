Napoli est: degrado e abbandono a due passi dal palazzetto delle Universiadi

Venerdì 31 Maggio 2019, 13:09

C’è una strada a Napoli che più di tutte segna il fallimento delle amministrazioni locali. Si tratta di via Dorando Pietri a Ponticelli, dove in soli trecento metri si concentrano degrado, incuria ed abbandono. Al di sotto del cavalcavia della statale ex 162 dir, c’è una discarica a cielo aperto, una zona a luci rosse ed un grande “cimitero di sampietrini”.Ma andiamo per gradi. Da anni questa strada – tra le più isolate della zona – era stata “scelta” dai pirati dei rifiuti come centro di sversamento abusivo. La spazzatura veniva ammassata nel punto più isolato del marciapiede, alle spalle dei piloni della statale, dove spesso era data alle fiamme. Solo l’impegno e la costanza dei comitati di zona riuscì, non molto tempo fa, a far liberare lo spazio occupato dai rifiuti. Ma siccome le vecchie abitudini sono dure a morire, nonostante la bonifica l’immondizia viene ancora accumulata sotto le mura che costeggiano via Adolfo Consolini.Tutto questo accade soprattutto nelle ore notturne, quando c’è anche chi frequenta la zona in cerca di sesso, rifugiandosi alle spalle dei cancelli che dividono il marciapiede dall’area di stoccaggio di sampietrini. Un grande “deposito temporaneo” creato lo scorso anno dall’amministrazione comunale che decise di portare qui basoli e pietre laviche, rimosse dai cantieri del centro storico. Questa decisione scatenò da subito l’ira dei rappresentanti della VI Municipalità che si opposero senza mezzi termini. Proprio di fronte infatti, c’è il “Palargine” che tra un mese sarà utilizzato per le Universiadi e che non ha più una zona utile al parcheggio dei mezzi di trasporto degli atleti.«Tra poco vivremo nel caos» lamentano i cittadini, «perché senza aree di sosta le auto ed i pullman intaseranno la strada. Oltretutto questo scempio sarà visto dagli sportivi di tutto il mondo che verranno qui per le gare di ginnastica artistica. Questo è inammissibile e non rende onore al nostro quartiere che è abbandonato dalle istituzioni. Le denunce sono tante ma i controlli non ci sono mai stati. Da tempo lamentiamo la presenza dei pirati dei rifiuti che continuano a sversare e ad appiccare incendi. Il comune però non interviene. Anzi, porta qui i sampietrini di tutta la città occupando il marciapiede. Siamo stanchi di dover sopportare questo trattamento. Vogliamo risposte ai nostri problemi e non azioni che continuano a metterci in difficoltà. Le universiadi avrebbero potuto segnare la rinascita e invece saranno solo l’ennesima occasione sprecata, da una amministrazione sorda ed incapace di agire in maniera concreta».