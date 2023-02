Napoli Est, enegia pulita e risparmio: al via i lavori per gli uffici comunali di Ponticelli

Al via la rigenerazione di un edificio comunale di Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli, secondo la logica del risparmio energetico.

Il Comune di Napoli ha individuato l'impresa che si occuperà dei lavori di efficientamento energetico dell'immobile in via Commissario Ammaturo per il quale, già da tempo, si attendono interventi per rendere più accoglienti i numerosi spazi nei quali sono ospitati diversi uffici comunali.

Palazzo San Giacomo ha approvato la proposta di aggiudicazione definitiva per quasi 603mila euro di lavori cui si aggiungono altri 42mila per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Gli interventi da mettere in campo sono quelli approvati con la delibera di giunta di settembre 2022 ma, come per tanti appalti pubblici, pesa l'aumento dei costi nel settore edile. Difatti, l'importo dei lavori è aumentato complessivamente di oltre il 15 per cento e tale aumento "non trova copertura finanziaria nelle risorse disponibili", si legge negli atti. Di conseguenza il progetto è stato diviso in due stralci: uno riguarda gli impianti e l'altro involucro dell'edificio di Ponticelli. A ben vedere, infatti, l'affidamento dei lavori riguarda soltanto il primo stralcio il cui quadro economico complessivo è di 752mila euro.

Si tratta di risorse provenienti dal PON Metro 2014-2020. L'edificio al civico 61 di via Ammaturo - nella zona Porchiano di Ponticelli - sarà interessato da vari interventi. Si mette mano all’impianto termico per il riscaldamento e per il raffrescamento che sarà ristrutturato: si installano una pompa di calore aria-acqua e nuovi fancoil. Nuove lampade a led consentiranno di ottenere maggiore risparmio. Inoltre, si utilizza il solaio di parte della struttura per posizionare un nuovo impianto fotovoltaico da sei kilowatt che permetterà di coprire una parte dei consumi elettrici del bene pubblico di Napoli Est.

Si sposa la logica della "building automation". Difatti, a lavori ultimati sarà possibile gestire gli impianti così da ottenere la migliore situazione di confort per coloro che utilizzano gli spazi. Dai sensori di presenza e movimento fino all'applicazione per smartphone e tablet attraverso la quale si potrà scegliere l'atmosfera luminosa più adatta alle specifiche occasioni o all'orario. In tal modo si riduce la quantità di energia elettrica utilizzata migliorando l’efficienza degli impianti. Non si mette mano, invece, agli infissi che fanno parte del secondo stralcio.

Sono necessari sei mesi di lavori. Questa è una delle diverse strutture in città che saranno interessate da lavori di efficientamento energetico che, anche alla luce dell’aumento dei prezzi nel settore energetico, risultano alquanto urgenti.