Napoli Est, ironia su dad e restrizioni: così la musica sostiene gli studenti di Ponticelli

Un album digitale per ironizzare sulla didattica a distanza e sulle diverse misure restrittive degli ultimi mesi. Ma anche brani che raccontano il proprio quartiere e vicende che hanno lasciato il segno. Autori e protagonisti sono i giovani studenti di Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli, che hanno fatto della musica lo strumento privilegiato per esprimersi.

APPROFONDIMENTI LA BONIFICA Napoli, rifiuti speciali nella «Città dei... LA BONIFICA Napoli Est, amianto nella Corradini: ripresi i lavori nell'ex... IL DEGRADO Napoli Est: guaine, veicoli e ingombranti nella mega-discarica di...

Si lavora e si cresce insieme agli educatori di Maestri di Strada e ai propri docenti. In particolare, sono ragazze e ragazzi della scuola media degli istituti comprensivi Porchiano Bordiga e Marino Santa Rosa. La musica ha offerto loro l'occasione di una riflessione sul tempo che stanno vivendo e sugli effetti delle distanze. É nato, così, "Afferra la tua stella", album digitale composto da sei brani: “Furchett e curtiell (Quarant’e’na bis)”, “Voglia e turnà voglia e vedè”, “Rap d' 'a quarantena”, “Stamm ccà (Ottozero)” e “Era l'11 novembre”. Quest'ultimo brano è dedicato alla strage di Ponticelli dell’11 novembre 1989 ed è nato dopo una attività didattica dei docenti della scuola media della Porchiano Bordiga sul tragico fatto nel quale morirono quattro persone innocenti.

A completare la compilation - disponibile sul canale youtube di Maestri di Strada - è il videoclip “NAVIDaD Song”, brano nato dalla riscrittura creativa di tre classici della canzone natalizia che sono stati rivisitati negli arrangiamenti e nei testi con particolare ironia e spontaneità: con questo pezzo gli allievi della Marino Santa Rosa hanno raccontato il Natale ai tempi della DAD e del lockdown. I disegni, le immagini e le animazioni presenti nel video sono nati nel laboratorio di arti visive, condotto da Cira Maddaloni, e nel laboratorio teatrale e di videomaking a cura di Gabriele Gigante.

L'intero album è nato nelle ore del laboratorio territoriale di musica dei Maestri di Strada che, in questi mesi, ha lavorato sia a distanza che in presenza negli spazi del CUBO di Ponticelli, ovvero del Centro educativo polifunzionale Ciro Colonna in via Curzio Malaparte. A guidare le attività è Irvin Vairetti, ricercatore in pedagogia e musicista. Giochi di parole, rime, metrica e tanta creatività: il laboratorio di musica è uno spazio di libertà e, al tempo stesso, di riflessione nel quale si stimolano i giovanissimi a esprimere pensieri e stati d’animo. Nelle ore di “lezione” c'è particolare attenzione alla scrittura dei testi, momento attraverso il quale ragazze e ragazzi si rendono consapevoli della enorme creatività che li contraddistingue. Altrettanto importante è il momento della costruzione delle basi musicali: alcuni tra i partecipanti suonano strumenti musicali, come tastiere e percussioni.

Dunque, è anche una occasione per sviluppare competenze. Ma chi arriva nelle aule del «lotto G» e chi si collega attraverso internet lo fa soprattutto per curare le proprie relazioni. La musica, infatti, permette loro di costruire una narrazione comune e di mettere insieme energie che altrimenti andrebbero disperse. Non è un semplice momento di intrattenimento, piuttosto si guarda alla musica come “metodo” che si lega a tante altre discipline e un modo per educare e creare armonia tra le persone, per insegnare loro ad ascoltare l'altro senza prevaricarlo.

La direzione musicale, gli arrangiamenti e il laboratorio di scrittura creativa sono stati condotti da Irvin Vairetti e Roberto de Siervo di Maestri di Strada - coadiuvati dalle educatrici Silvia Mastrorillo, Viviana Perla, Martina Mancini e Maria Dell’Aversano - insieme ai docenti delle due scuole: Diego Iannaccone, Maria Napolano e Francesca de Luca della Marino Santa Rosa e alla dirigente Colomba Punzo e alla docente Adele Borrelli della Porchiano-Bordiga. Il progetto «Afferra la tua stella» è stato realizzato con il contributo e il sostegno della Regione Campania per il progetto Comuni_Care, Fondazione San Zeno per il progetto «E-VAI» e il MIUR per il progetto «I Coronauti». E in collaborazione con l’associazione e-s-t.

© RIPRODUZIONE RISERVATA